Перенести посты из группы вконтакте на сайт.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки245 просмотров

Есть группа вконтакте vk.com/svadba.odessa

Есть блог oksana-mukha.com.ua

Необходимо перенести посты из группы в блог.

Блог работает на Webasyst.

В каждом посте в блоге всего 2 поля: Заголовок и Описание.

Работа простейшая.

Всего 263 поста.

На перенос одного поста уходит до 30 секунд. Т.е. вам понадобится приблизительно 2.5 часа чтобы перенести все.

Webasyst
10 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

asterod_09
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
Макс отлично выполнил свою работу прекрасно разобрался во всех деталях сделал все дополнительные задачи которые возникли по ходу работы завершил гораздо быстрее чем требовалось рекомендую!
Большое спасибо Константину, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

asterod_09
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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