Внести 36 товаров на сайт

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Завершен11 заявок258 просмотров

Есть сайт на Симпла цмс удобная и простая http://lens.s4s.im/ необходимо с этого сайта Внести 6 категорий по 6 товаров в каждой то есть всего 36 товаров http://www.eyecandys.com/royal-vision-cinderella-blue/

Сроки 1 день рабочий.

Пишите сразу стоимость за внесения одного такого товара ! Для профессионального контент менеджера работы на 2 часа максимум.

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

mrPankiv
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Хороший,порядочный исполнитель ! Продолжаем сотрудничество !
Работать с Иваном легко и удобно, все четко объясняет и в сроки все оплачивает, рекомендую работать с Иваном.

Заявки фрилансеров

mrPankiv
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10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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