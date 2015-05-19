Добрый день! Нужно разместить 30 объявлений квартиры. За объявление плачу от 15 руб. Нужно срочно и оперативно выполнить задачу, если будет безответственность и долгая переписка, все напишу в ...
Внести 36 товаров на сайт
Есть сайт на Симпла цмс удобная и простая http://lens.s4s.im/ необходимо с этого сайта Внести 6 категорий по 6 товаров в каждой то есть всего 36 товаров http://www.eyecandys.com/royal-vision-cinderella-blue/
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