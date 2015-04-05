Добрый день! Нужно разместить 30 объявлений квартиры. За объявление плачу от 15 руб. Нужно срочно и оперативно выполнить задачу, если будет безответственность и долгая переписка, все напишу в ...
Собрать информацию по тз
Собрать
описание,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
воздействие,
противопоказания,
действие,
влияние на организм,
Применение,
Методика воздействия,
Лечебные эффекты и другие эффекты воздействия
тех характеристики,
комплектация,
преимущества,
дополнения,
транспортные характеристики (Д/Ш/В, вес тары)
сертификаты/ документы
компенсация,
отзывы и вопросы (Яндекс маркет, отзовик, irecommend.ru),
видео - о товаре (в первую очередь), линейке товаров, видеообзор, о похожем товаре, видео телепередач(без рекламы и ватермарок) можно несколько,
картинки (не менее 640/480 без ватермарок) чем больше - тем лучше,
инструкцию (видео, pdf, текстовую, и тп) можно несколько,
текстовый обзор товара или похожей продукции,
рейтинг товаров (например http://med-serdce.ru/articles/obzor-luchshih-pulsometrov.html http://med-serdce.ru/articles/pulsmetr.html) можно несколько.
и любую другую информацию связанную с товаром (только по согласованию), включайте фантазию.
Указать источник (сайт.ру)
для след товаров:
... 92 товара, список ниже
скопировать и сортировать все док файлы по товарам
Расчет будет производиться за собранную 1000 симв - 2р
картинка - 0,5р, (предоставить ссылками)
видео 5р, (предоставить ссылками)
инструкция - 3 р (предоставить ссылками)
отзыв - 5р (скрин или ссылка)
обзор - 5р (предоставить ссылками)
Комментируйте, если что не так. По оплате - думаю у вас так же выйдет как за размещение товаров.
внимание с сайта med-serdce.ru инфа не подходит, тк наш сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужно 1-2 человека, чтобы переносить наименования парфюмерной продукции (с базовым набором информации по каждой позиции) с зарубежного портала на наш. В день нужно переносить 100 ароматов, делать ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для списка из около двухсот наименований нужно производить мониторинг цен: для каждого наименования на сайте нужно найти две цены (согласно ТЗ) и внести их в таблицу. Мониторинг каждого наименования нужно производить на нескольких сайтах.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $85
Нужно перенести недостающий контент с сайта http://avtomatik.com/ на сайт http://avtru.com/ Движки разные. около 500 страниц с фотографиямиНаполнение сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется для каждого товара прописать title, description, keywords, описания товаров. 500-700 позиций. Жду предложение по срокам и цене. Только с опытом работы с OSCommerceНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно наполнить пустой интернет-магазин товарами. Все исходники предоставляются. Важно – оперативность, знания CMS Битрикс, внимательность.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Наполнить сайт: создать товар, перенести текст с другово сайта (текст должен быть без ссылок), прописать , метатели по шаблону заполнять, добавить картинку. Движок Симпла – очень простой и быстрый, ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно скачивать видео с ютуба и заливать его на другой сайт заполняя описание и ключевые слова Интернет должен очень быстрым Оплата за 1 видео 10 центов Нужно 100 видео Если сработаемся ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужна команда для оживления форума на сайте. Также для другого сайта необходимо написание комментариев на форумах и блогах со ссылками на сайт. Жду заявок с планом ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Описание проекта: Тотальный facelifting образа логистической компании. Существуем 23 года. Хотим получить на выходе: 1. Обновленный / Новый логотип 2. Обновленный / Перестроенный сайт компании 3. Последующее продвижение в сеНаполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад