Собрать информацию по тз

Собрать

описание,

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,

воздействие,

противопоказания,

действие,

влияние на организм,

Применение,

Методика воздействия,

Лечебные эффекты и другие эффекты воздействия

тех характеристики,

комплектация,

преимущества,

дополнения,

транспортные характеристики (Д/Ш/В, вес тары)

сертификаты/ документы

компенсация,

отзывы и вопросы (Яндекс маркет, отзовик, irecommend.ru),

видео - о товаре (в первую очередь), линейке товаров, видеообзор, о похожем товаре, видео телепередач(без рекламы и ватермарок) можно несколько,

картинки (не менее 640/480 без ватермарок) чем больше - тем лучше,

инструкцию (видео, pdf, текстовую, и тп) можно несколько,

текстовый обзор товара или похожей продукции,

рейтинг товаров (например http://med-serdce.ru/articles/obzor-luchshih-pulsometrov.html http://med-serdce.ru/articles/pulsmetr.html) можно несколько.

и любую другую информацию связанную с товаром (только по согласованию), включайте фантазию.

Указать источник (сайт.ру)

для след товаров:

... 92 товара, список ниже

скопировать и сортировать все док файлы по товарам

Расчет будет производиться за собранную 1000 симв - 2р

картинка - 0,5р, (предоставить ссылками)

видео 5р, (предоставить ссылками)

инструкция - 3 р (предоставить ссылками)

отзыв - 5р (скрин или ссылка)

обзор - 5р (предоставить ссылками)

Комментируйте, если что не так. По оплате - думаю у вас так же выйдет как за размещение товаров.

внимание с сайта med-serdce.ru инфа не подходит, тк наш сайт.