Перенос парфюмерной продукции с зарубежного портала на наш

Доброго времени суток!

Нужно 1-2 человека, чтобы переносить наименования парфюмерной продукции (с базовым набором информации по каждой позиции) с зарубежного портала на наш.

В день нужно переносить 100 ароматов, делать это нужно ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Добавление позиций осуществляется через специальную форму, знания движков сайтов и прочего не требуется.

Все сведения на зарубежном портале имеются, картинки есть, правда, не у всех ароматов, какие-то придется поискать в гугле.

Стоимость переноса (добавления в базу) 1 аромата с заполнением имеющихся данных (изображение, год выпуска, ноты, парфюмер и т.д.) - 15 рублей.

В конце дня высылаете мне отчет с названиями и ссылками на добавленные ароматы, я оплачиваю на Вебмани.

Проект займет долгое время, около 10 месяцев, т.к. объемы огромные - перенести надо будет около 30 000 ароматов.

Требования к исполнителю - усидчивость, внимательность и хотя бы минимальное знание английского языка.