Перенос парфюмерной продукции с зарубежного портала на наш

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт31 заявка292 просмотра

Доброго времени суток!

Нужно 1-2 человека, чтобы переносить наименования парфюмерной продукции (с базовым набором информации по каждой позиции) с зарубежного портала на наш.

В день нужно переносить 100 ароматов, делать это нужно ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Добавление позиций осуществляется через специальную форму, знания движков сайтов и прочего не требуется.

Все сведения на зарубежном портале имеются, картинки есть, правда, не у всех ароматов, какие-то придется поискать в гугле.

Стоимость переноса (добавления в базу) 1 аромата с заполнением имеющихся данных (изображение, год выпуска, ноты, парфюмер и т.д.) - 15 рублей.

В конце дня высылаете мне отчет с названиями и ссылками на добавленные ароматы, я оплачиваю на Вебмани.

Проект займет долгое время, около 10 месяцев, т.к. объемы огромные - перенести надо будет около 30 000 ароматов.

Требования к исполнителю - усидчивость, внимательность и хотя бы минимальное знание английского языка.

10 лет назад
ecliptica15
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разместить 30 объявлений

    $8

    Добрый день! Нужно разместить 30 объявлений квартиры. За объявление плачу от 15 руб. Нужно срочно и оперативно выполнить задачу, если будет безответственность и долгая переписка, все напишу в ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мониторинг цена на веб-сайтах

    Для списка из около двухсот наименований нужно производить мониторинг цен: для каждого наименования на сайте нужно найти две цены (согласно ТЗ) и внести их в таблицу. Мониторинг каждого наименования нужно производить на нескольких сайтах.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайт

    Наполнить сайт: создать товар, перенести текст с другово сайта (текст должен быть без ссылок), прописать , метатели по шаблону заполнять, добавить картинку. Движок Симпла – очень простой и быстрый, ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно скачивать видео с ютуба и заливать его на другой сайт

    Нужно скачивать видео с ютуба и заливать его на другой сайт заполняя описание и ключевые слова Интернет должен очень быстрым Оплата за 1 видео 10 центов Нужно 100 видео Если сработаемся ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение форума

    $100

    Здравствуйте! Нужна команда для оживления форума на сайте. Также для другого сайта необходимо написание комментариев на форумах и блогах со ссылками на сайт. Жду заявок с планом ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тотальный upgrade логотипа + сайта логистической компании. Продвижение

    $1000

    Описание проекта: Тотальный facelifting образа логистической компании. Существуем 23 года. Хотим получить на выходе: 1. Обновленный / Новый логотип 2. Обновленный / Перестроенный сайт компании 3. Последующее продвижение в се

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение

    Задача следующая. Поставщик предоставил прайс в Exel, для заливки на сайт необходимо заполнить другой Exel, т.е. более подробно разбить по разделам, добавить характеристики. Так же необходимо переименовать фото товаров и упорядочить по ...

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад