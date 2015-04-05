Копирайт и редакторская правка в области ИТ

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка178 просмотров

Требуется копирайтер для ИТ-сайта. Более или менее владеющий тематикой ИТ, аренда серверов, 1С, облака. Хотелось бы посмотреть написанные готовые тексты в схожей тематике и предложение по цене.

10 лет назад
ks700
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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