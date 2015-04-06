Необходимо наполнить интернет-магазин Авто аксессуары

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок362 просмотра

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа.

Работа в xls.

Поля для заполнения:

- 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно)

- Описание товара (самостоятельно от 300-500 сим.)

Объем: 1000 шт.

Жду ваших предложений по цене и срокам!!!

10 лет назад
autodop
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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