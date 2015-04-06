Добрый день! Нужно разместить 30 объявлений квартиры. За объявление плачу от 15 руб. Нужно срочно и оперативно выполнить задачу, если будет безответственность и долгая переписка, все напишу в ...
Необходимо наполнить интернет-магазин Авто аксессуары
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа.
Работа в xls.
Поля для заполнения:
- 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно)
- Описание товара (самостоятельно от 300-500 сим.)
Объем: 1000 шт.
Жду ваших предложений по цене и срокам!!!
Заявки фрилансеров
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