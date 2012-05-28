autodop

Квадразуб autodop

 
41 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Собрать загружчик Linux на Apple TV1

    Собрать загружчик Linux на Apple TV1 Или написать подробную инструкцию для установки разных сборок. Установку нужно провести удаленно! Mac OS На данный момент стоит debian, SSH работает  Пример http://www.myhowto.org/linux/2012/05/28/converting-old-appletv-into-small-linux-server/ Пример http://mythicbeasts.com/resources/appletv/mb_boot_tv/index.html (Исходники с сайта есть)  boot loader сделал дальше знаний не хватает

    LinuxDebian
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод брошюры автомобильные диски (анл на рус язык)

    Заявки без примера личным сообщением будут просто отклонены, к сожалению ( Тематика — автомобили требуется качественный перевод с анл на рус язык. Дословный технический перевод "They are made of an alloy of aluminium and a few other light metals. They ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо наполнить интернет-магазин Авто аксессуары

    $500

    Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Работа в xls. Поля для заполнения: - 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно) - Описание товара (самостоятельно от 300-500 сим.) Объем: 1000 шт. Жду ваших предложений по цене и срокам!!!

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описание товара "Авто Аксессуары" Автомобильные обзоры новости

    $500

    Описание товара "Авто Аксессуары" Автомобильные обзоры новости Без воды, без спама, уникальность — 90–100%. Должна легко читаться и быть понятной. Кол. знак. — 300 — 350. Оплата через Yandex, WebMoney. Возможна работа на долгосрочной основе, объем ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирование товара с сайта производителя

    $100

    Здравствуйте. Необходимо собрать базу товаров в один файл xls из сайта производителя. В файл необходимо переносить следующие данные: 1. Наименование товара с сайта . 2. Описание товара с сайта 3. Фото сохраняем в папку предварительно сохраняем как артикул товара ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо наполнить интернет-магазин автоаксессуары

    $200

    Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Работа в xls. Поля для заполнения: - Название (редактирования) - 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно) - Описание товара (самостоятельно от 200 сим.) Объем: 1000 — 3000 шт. Жду ваших предложений по ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад