Собрать загружчик Linux на Apple TV1 Или написать подробную инструкцию для установки разных сборок. Установку нужно провести удаленно! Mac OS На данный момент стоит debian, SSH работает Пример http://www.myhowto.org/linux/2012/05/28/converting-old-appletv-into-small-linux-server/ Пример http://mythicbeasts.com/resources/appletv/mb_boot_tv/index.html (Исходники с сайта есть) boot loader сделал дальше знаний не хватает