Собрать загружчик Linux на Apple TV1 Или написать подробную инструкцию для установки разных сборок. Установку нужно провести удаленно! Mac OS На данный момент стоит debian, SSH работает Пример http://www.myhowto.org/linux/2012/05/28/converting-old-appletv-into-small-linux-server/ Пример http://mythicbeasts.com/resources/appletv/mb_boot_tv/index.html (Исходники с сайта есть) boot loader сделал дальше знаний не хватает
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Заявки без примера личным сообщением будут просто отклонены, к сожалению ( Тематика — автомобили требуется качественный перевод с анл на рус язык. Дословный технический перевод "They are made of an alloy of aluminium and a few other light metals. They ...Переводы11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Работа в xls. Поля для заполнения: - 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно) - Описание товара (самостоятельно от 300-500 сим.) Объем: 1000 шт. Жду ваших предложений по цене и срокам!!!Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Описание товара "Авто Аксессуары" Автомобильные обзоры новости Без воды, без спама, уникальность — 90–100%. Должна легко читаться и быть понятной. Кол. знак. — 300 — 350. Оплата через Yandex, WebMoney. Возможна работа на долгосрочной основе, объем ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо собрать базу товаров в один файл xls из сайта производителя. В файл необходимо переносить следующие данные: 1. Наименование товара с сайта . 2. Описание товара с сайта 3. Фото сохраняем в папку предварительно сохраняем как артикул товара ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Работа в xls. Поля для заполнения: - Название (редактирования) - 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно) - Описание товара (самостоятельно от 200 сим.) Объем: 1000 — 3000 шт. Жду ваших предложений по ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад