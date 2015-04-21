Перевод брошюры автомобильные диски (анл на рус язык)

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Закрыт11 заявок250 просмотров

Заявки без примера личным сообщением будут просто отклонены, к сожалению (

Тематика — автомобили

требуется качественный перевод с анл на рус язык.

Дословный технический перевод

"They are made of an alloy of aluminium

and a few other light metals. They are cast as a solid piece and coated

with a layer of extremely hard, heat-resistant protective finish.

With genuine design, these wheels are a shiny example of combining

quality, functionality and aesthetics. The X-trem wheels come

in Anthracite colour and front polished, bringing their visual

attractiveness to the next level."

"Wheel dimensions: 7,5J x 19", ET 51

Tyres: 225/35 R19

Fitting time: 40 TU"

Сроки — сегодня, максимум завтра утро

Оплата — договорная

10 лет назад
autodop
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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