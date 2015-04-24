Доброго времени. Нужно перевести с русского на китайской (с техническим уклоном), задание на сегодня, текст на пол страницы. Перевод должен быть грамотным, и понятным для китайской стороны(производителю), потому как будет показан ...
Перевод
! Основное требование - личным сообщение отправьте несколько абзацев ранее переведенного текста или текстов. Заявки без примеров работ личным сообщением будут просто отклонены, к сожалению(
Тематика - автомобили
требуется качественный перевод с анл на рус язык
Объем - до 7к
Сроки - сегодня, максимум завтра утро
Оплата - договорная
супер бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВЫ
Не стесняйтесь) подавайте заявки!
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