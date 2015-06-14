Перевод с русского на китайский

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Завершен3 заявки156 просмотров

Доброго времени.

Нужно перевести с русского на китайской (с техническим уклоном), задание на сегодня, текст на пол страницы.

Перевод должен быть грамотным, и понятным для китайской стороны(производителю), потому как будет показан для согласовывания всех требований заказчика.

При заявке прошу указать цену.

10 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад
$9
1 день
Отличный, внятный, профессиональный перевод. Доволен! Спасибо!
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Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад