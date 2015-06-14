Перевод с русского на китайский

Доброго времени.

Нужно перевести с русского на китайской (с техническим уклоном), задание на сегодня, текст на пол страницы.

Перевод должен быть грамотным, и понятным для китайской стороны(производителю), потому как будет показан для согласовывания всех требований заказчика.

При заявке прошу указать цену.