Доброго времени. Нужно сделать перевод пользовательского соглашения на английский язык (US) Объем документа: 33700 (без п.), 38500 (с п.)
Требуется перевод нескольких документов на английский.
Получаете фото документов, в ответ присылаете переводы.
Сами документы не большие. Много цифр, которые будут прописаны буквами.
Тематика - справки для посольства о наличии счетов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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