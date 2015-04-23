Требуется перевод нескольких документов на английский.

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен15 заявок293 просмотра

Получаете фото документов, в ответ присылаете переводы.

Сами документы не большие. Много цифр, которые будут прописаны буквами.

Тематика - справки для посольства о наличии счетов.

10 лет назад
ommik
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaDavydova
Анна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень оперативно - всё в течение дня. Качественно и точно. Буду обращаться еще.
Рекомендую Антона, как надежного и приятного заказчика. Четкое ТЗ, отличная коммуникация и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

AnnaDavydova
Анна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад