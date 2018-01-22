AnnaDavydova

Анна AnnaDavydova

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
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Отзывы заказчиков

smbddd
Иван 
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Составление планов (ТЗ) для написания статей
Написание статей
Все отлично
Все отлично) Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Пройтись по 1700 страницам и собрать информацию
Всё супер - спасибо большое!
Рекомендую Сергея как ответственного и серьезного заказчика! Мгновенная оплата, постоянно на связи) Буду рада повторному сотрудничеству.
Ответный отзыв
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужно нормализовать описания
Работаем уже не первый раз, как обычно - всё отлично.
Работаем с Василием не впервые) постановка задачи, проверка и оплата - все на высоте! Буду рада сотрудничать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужно обработать массив информации в специализированной админке
Благодарю Анну за оперативно и качественно выполненную работу.
Василий отличный заказчик: цель поставлена четко, условия задания понятны, оперативная проверка и быстрая оплата. Работать с Василием легко и интересно. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
turion10
Дамир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сбор данных и составление содержания
Все сделано в срок и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик) Понятная задача, быстрая связь и мгновенная оплата) Рекомендую!
Ответный отзыв
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7 отзывов
$3/час
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