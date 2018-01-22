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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
Написание статей
Все отлично
Ответный отзыв
Все отлично) Рекомендую к сотрудничеству!!!
$10
10 баллов
7 лет назад
Всё супер - спасибо большое!
Ответный отзыв
Рекомендую Сергея как ответственного и серьезного заказчика! Мгновенная оплата, постоянно на связи) Буду рада повторному сотрудничеству.
$30
10 баллов
7 лет назад
Работаем уже не первый раз, как обычно - всё отлично.
Ответный отзыв
Работаем с Василием не впервые) постановка задачи, проверка и оплата - все на высоте! Буду рада сотрудничать еще. Рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Благодарю Анну за оперативно и качественно выполненную работу.
Ответный отзыв
Василий отличный заказчик: цель поставлена четко, условия задания понятны, оперативная проверка и быстрая оплата. Работать с Василием легко и интересно. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Рекомендую к сотрудничеству!
$30
10 баллов
7 лет назад
Все сделано в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик) Понятная задача, быстрая связь и мгновенная оплата) Рекомендую!
Переводы
7 отзывов
$3/час
#80