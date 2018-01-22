Требуется копирайтер, который сможет написать статью на спорт тематику. Объем текста 4000 збп. Оплата на карту Привата 25 грн/1000 збп.
Сбор данных и составление содержания
Добрый день! Есть 100 ключевых фраз, по которым необходимо:
1. Определить количество знаков для будущей статьи (статью писать не нужно!).
2. Составить содержание для статьи (подзаголовки для статьи).
3. Написать тайтл для статьи.
Подробное ТЗ, что как делать в приложении.
Кому, будет выполнять работу присылаю екселевский файл с фразами. В него же нужно будет добавить составленную Вами по заданию информацию.
Оплата 20 р за 1 фразу (всего 2000 тыс.) Предоплата 500р.
Выбранный исполнитель
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