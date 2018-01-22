Сбор данных и составление содержания

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок209 просмотров

Добрый день! Есть 100 ключевых фраз, по которым необходимо:

1. Определить количество знаков для будущей статьи (статью писать не нужно!).

2. Составить содержание для статьи (подзаголовки для статьи).

3. Написать тайтл для статьи.

Подробное ТЗ, что как делать в приложении.

Кому, будет выполнять работу присылаю екселевский файл с фразами. В него же нужно будет добавить составленную Вами по заданию информацию.

Оплата 20 р за 1 фразу (всего 2000 тыс.) Предоплата 500р.

8 лет назад
turion10
Дамир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AnnaDavydova
Анна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все сделано в срок и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик) Понятная задача, быстрая связь и мгновенная оплата) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AnnaDavydova
Анна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад

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