Сбор данных и составление содержания

Добрый день! Есть 100 ключевых фраз, по которым необходимо:

1. Определить количество знаков для будущей статьи (статью писать не нужно!).

2. Составить содержание для статьи (подзаголовки для статьи).

3. Написать тайтл для статьи.

Подробное ТЗ, что как делать в приложении.

Кому, будет выполнять работу присылаю екселевский файл с фразами. В него же нужно будет добавить составленную Вами по заданию информацию.

Оплата 20 р за 1 фразу (всего 2000 тыс.) Предоплата 500р.