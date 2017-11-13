Текст о компании

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок156 просмотров

Нужен текст о компании.

Для сайта http://panelli.kz - 1500-2000 символов

Надо описать деятельность компании.

Компания занимается продажей отделочных материалов для коммерческих помещений. Ассортимент можете посмотреть на сайте.

Вот что продает фирма. Это все должно быть описано

1. http://www.laminam.it/laminam-rus/ru/home/

2. http://www.sloplast.ru/collection

3. Мдф панели. В них две под категории : Шпонированные стеновые панели и крашенные мдф панели

4. Аккустические панели http://www.bejot.eu/

5. Изготовление деревянных плинтусов

8 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$4
1 день
Заказ выполнил быстро. Рекомендую.
Благодарю за работу и быструю оплату! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад

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