Требуется копирайтер, который сможет написать статью на спорт тематику. Объем текста 4000 збп. Оплата на карту Привата 25 грн/1000 збп.
Текст о компании
Нужен текст о компании.
Для сайта http://panelli.kz - 1500-2000 символов
Надо описать деятельность компании.
Компания занимается продажей отделочных материалов для коммерческих помещений. Ассортимент можете посмотреть на сайте.
Вот что продает фирма. Это все должно быть описано
1. http://www.laminam.it/laminam-rus/ru/home/
2. http://www.sloplast.ru/collection
3. Мдф панели. В них две под категории : Шпонированные стеновые панели и крашенные мдф панели
4. Аккустические панели http://www.bejot.eu/
5. Изготовление деревянных плинтусов
Выбранный исполнитель
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