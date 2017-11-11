Автор для написания отзывов

Требуются авторы для написания отзывов по онлайн-сервисам для бизнеса (CRM-системы, инструменты продвижения, партнерские программы). Работа постоянная, не разовый проект.

Ставка

средние - от 300 до 500 знаков - 70 руб

развернутые - от 600 до 1000 знаков - 120 руб

*без пробелов

В индивидуальном порядке можно обсудить повышение ставки.

Поверхностная работа точно не пойдет, надо реально вникнуть изучать продукт о котором нужно написать отзыв. Задания берете сами, от 1 до 15 можно брать в день.

Есть подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям.