Автор для написания отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок276 просмотров

Требуются авторы для написания отзывов по онлайн-сервисам для бизнеса (CRM-системы, инструменты продвижения, партнерские программы). Работа постоянная, не разовый проект.  

Ставка

  • средние - от 300 до 500 знаков - 70 руб
  • развернутые  - от 600 до 1000 знаков - 120 руб
*без пробелов

В индивидуальном порядке можно обсудить повышение ставки.

Поверхностная работа точно не пойдет, надо реально вникнуть изучать продукт о котором нужно написать отзыв. Задания берете сами, от 1 до 15 можно брать в день.

Есть подробное ТЗ вышлю потенциальным исполнителям.

8 лет назад
Sarg
Сарг 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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