Серия статей

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок181 просмотр

Требуется написать серию статей по общей теме : Кованые изделия в интерьере загородного дома и сада. От лица дизайнера, дать советы использованию ковки в интерьере, показать историческую ретроспективу ковки в интерьере сада, загородного дома, обосновать преимущества ковки

Количество знаков 2000-2300

Уникальность 100%

Сроки - 2-3 на статью

8 лет назад
marusya_2007
Маргарита 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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