Здравствуйте. Требуется футбольный аналитик для написания футбольных прогнозов. Сами прогнозы есть, необходимо их письменно обосновать в виде текста-описания прогноза. В тексте необходимо использовать информацию о футбольных командах: их текущем состоянии, игровой форме, проблемах. ...
Серия статей
Требуется написать серию статей по общей теме : Кованые изделия в интерьере загородного дома и сада. От лица дизайнера, дать советы использованию ковки в интерьере, показать историческую ретроспективу ковки в интерьере сада, загородного дома, обосновать преимущества ковки
Количество знаков 2000-2300
Уникальность 100%
Сроки - 2-3 на статью
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Необходимо написать 15 статей, каждая будет под определенный тип трафика, необходимо рассказать как его можно монетизировать при помощи определенной партнерской сети, включая мануал что за чем сделать в сети и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! У нас есть презентация, написана с ошибками. Нужно исправить ошибки, построение предложений, речевые обороты. И плюс добавить продающей функции и креатива. Хочется нестандартное художественное описание презентации. А немного в богемном стиле, с едкими ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Добрый день! Ищу человека (или двух), который напишет 50 текстов технической тематики (описания товаров). Оплата - 60 рублей/1000 символов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно написать 15 может и больше коротеньких текстов. Каждый текст будет иметь по 500-700 символов без пробелов. Обьем заказа 10 000 символов! Кто нам нужен? человек с опытом работыс положительными отзывамипрофессионал ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно сделать описания интернет-магазинов и добавить (запостить) их на сайт на движке dle. В каждом описании будет 4 подзоголовка - Название магазина, Доставка, Оплата, Скидки. Каждое ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны SEO статьи на Английском языке - 80 статей по 3000 знаков Тематика - Автомобили Уникальность не ниже 70% Цена? Сроки?Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу копирайтеров на новый сайт в тематике "льготы, субсидии, пенсии". Статей нужно много, только до Нового года нужно выписать 200 статей, дальше - больше. Нужно будет погрузиться в тематику. Пример ТЗ приложил ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые друзья. Мне нужно написать статьи по теме связанной с криптовалютами: -как обменять биткоины на рубли, обменники криптовалют, что такоей хайп, ico и по теме финансов ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать статью сегодня, 2к.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад