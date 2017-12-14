Написать статьи на финансовые темы и теме криптовалют

Здравствуйте уважаемые друзья.

Мне нужно написать статьи по теме связанной с криптовалютами:

-как обменять биткоины на рубли, обменники криптовалют, что такоей хайп, ico

и по теме финансов

Статьи нужно писать 15-30 штук в месяц с размером 3000-5000 символов под ключевые

запросы, плачу 50-60 рублей за 1000 символов без пробелов.

Требование к статье:

Статью писать в ворде, должны быть подзаголовки и и пронумерованные или непронумерованные списки, если в тексте имеется перечень. Остальные условия вышлю в ТЗ.

Со своей стороны гарантирую грамотные понятные ТЗ и своевременную оплату на webmoney или карту сбербанк.