Написать статьи на финансовые темы и теме криптовалют

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Завершен3 заявки219 просмотров

Здравствуйте уважаемые друзья. 

Мне нужно написать статьи по теме связанной с криптовалютами:

-как обменять биткоины на рубли, обменники криптовалют, что такоей хайп, ico

и по теме финансов

Статьи нужно писать 15-30 штук в месяц с размером 3000-5000 символов под ключевые

запросы, плачу 50-60 рублей за 1000 символов без пробелов. 

Требование к статье:

Статью писать в ворде, должны быть подзаголовки и и пронумерованные или непронумерованные списки, если в тексте имеется перечень. Остальные условия вышлю в ТЗ.

Со своей стороны гарантирую грамотные понятные ТЗ и своевременную оплату на webmoney или карту сбербанк.

8 лет назад
ruslan789
Руслан 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

keksya
30 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$150
30 дней
Рекомендую Елизавету, как грамотного копирайтера и ответственного исполнителя. Все тексты по структуре четкие, соответствуют ТЗ. Работу выполняет раньше назначенных сроков наперед. Разбирается во многих тематиках. Спасибо Лиза, за ваш профессионализм, планирую сотрудничать с вами неоднократно.
Оплата в срок, понятное ТЗ и понимающий человек ). Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

keksya
30 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад