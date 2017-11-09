Написать текст для статьи

Написать статью на тему: "Как повысить самооценку женщине?"

Требования к статье:

Текст должен быть не менее 4000 знаков без пробела и не более 10000, иметь 100% уникальность и грамотность, содержание должно быть полезным и информативным (как можно меньше воды)

Ключевая фраза "Как повысить самооценку женщине"Придумать оригинальный заголовок с ключевой фразой

Обязательно написать title и description (должны содержать ключевую фразу) (Как повысить самооценку женщине)

Текст должен быть разбит на подзаголовки, хотя бы несколько названий подзаголовков должны иметь ключевую фразу