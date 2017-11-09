Наполнить сайт статьями (медицина)

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Закрыт96 заявок1565 просмотров

Необходимо наполнить сайт медицинской тематики качественными статьями информационного характера (не продажные и не рекламные). Желательно медицинское образование, ОБЯЗАТЕЛЬНО умение грамотно писать.

Внимание! Пожалуйста сразу показывайте примеры работ.

Подробные требования к материалам здесь https://docs.google.com/document/d/11TMNdwFqe1wRmx6JxJm8ePcCETwmqJImqAUOvoPJIy0/edit

Оплата от 60р./1000 с.б.п. и выше в зависимости от уровня Ваших работ.

7 лет назад
denperek
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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