Нужен копирайтер для написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка116 просмотров

Для проекта нужен опытный копирайтер

  • Тип сайта: блог о разработке сайтов
  • Тип статьи: информационная статья с ключевыми запросами
  • Размер статьи: 2000-8000 збп
Более подробное ТЗ скину кандидату. 

Общение при помощи telegram, skype

Писать только с отзывами

Написание статей
8 лет назад
SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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