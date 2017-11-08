Требуется специалист по работе с новостями (тизермейкер/копирайтер)

Производим дополнительный набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу.

Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами в своей области.

Работа подразумевает понимание новостного фона и событий, происходящих в России и мире. Умение преподать новость аудитории так, чтобы заинтересовать наибольшее количество читателей, при этом не вводя их в заблуждение.

Тестовое задание:

В данном задании от вас потребуется составить 5-10 заголовков к предоставленным новостям для определения вашей компетенции, грамотности и понимания дальнейших процессов. Все детали в личном общении. В случае успешного прохождения мини-теста (на который требуется 15-20 минут вашего времени), мы обговариваем с вами детали, оплату и приступаем к работе.

Просьба:

Просим не беспокоить студентов, работы много и необходимо быть всегда онлайн, совмещать с учебой не получится.

Задачи, которые мы ставим:

Поиск интересных и актуальных событий для составления картины дня

Написание и выбор грамотных заголовков для новостей

Отслеживание показателей успешности новости﻿

Мы предлагаем:

Заработную плату от 20 000 до 35 000 (зависит от качества и объема работы)

Стабильную работу (задач хватает всегда)

Еженедельную, гарантированную и стабильную оплату по Веб-Мани (WMR)

Дружный коллектив

5 дневную рабочую неделю (с 9.00 до 18.00), сб.,вс.- выходной

Что мы требуем от сотрудников: