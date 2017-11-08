Здравствуйте, копирайтеры. Нужна статья на специфическую тематику, подробности - исполнителю. Объем 6-10 тыс., цена $1/1000 символов. Если проект опубликован, значит - исполнитель еще не найден, оставляйте заявки.
Требуется специалист по работе с новостями (тизермейкер/копирайтер)
Производим дополнительный набор девушек и женщин в опытную команду. На постоянную основу.
Вне зависимости от вашего опыта работы в данной сфере, мы предлагаем стабильную и хорошо оплачиваемую работу людям с желанием обучаться, развиваться и становиться профессионалами в своей области.
Работа подразумевает понимание новостного фона и событий, происходящих в России и мире. Умение преподать новость аудитории так, чтобы заинтересовать наибольшее количество читателей, при этом не вводя их в заблуждение.
Тестовое задание:
В данном задании от вас потребуется составить 5-10 заголовков к предоставленным новостям для определения вашей компетенции, грамотности и понимания дальнейших процессов. Все детали в личном общении. В случае успешного прохождения мини-теста (на который требуется 15-20 минут вашего времени), мы обговариваем с вами детали, оплату и приступаем к работе.
Просьба:
Просим не беспокоить студентов, работы много и необходимо быть всегда онлайн, совмещать с учебой не получится.
Задачи, которые мы ставим:
- Поиск интересных и актуальных событий для составления картины дня
- Написание и выбор грамотных заголовков для новостей
- Отслеживание показателей успешности новости
- Заработную плату от 20 000 до 35 000 (зависит от качества и объема работы)
- Стабильную работу (задач хватает всегда)
- Еженедельную, гарантированную и стабильную оплату по Веб-Мани (WMR)
- Дружный коллектив
- 5 дневную рабочую неделю (с 9.00 до 18.00), сб.,вс.- выходной
- Желание работать и развиваться
- Внимательность и усидчивость
- Отличное знание русского языка
- Пунктуальность
- Быть опытным пользователем ПК
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Копирайтинг162 заявкиЗакрыт7 лет назад
Несложные тексты на разные тематики (пока стоматология и строительство). Тексты должны быть небольшие - примерно по 1200 символов. Оплата 0,5$ за 1000 символов. В каждой статье будет по 2-3 анкора. Статьи будут размещаться на самих ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет всем! Нужно написать продающий текст и если это того требует предложить изменения схемы блоков в нашем лендинге: www.mmc41.ruКопирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется написать простые тексты для товара в интернет магазин, требуется большое количество текстов, для интернет магазина авто аксессуаров. для товара по 1000 знаков.Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
текст на английском для индигоугоу компании на 500 слов английский должен быть отличным (как родной) есть план что должно быть написано (план на английском, но мой английский не красивый и где то не ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем здравствуйте. Задание преимущественно для женского пола со знанием данной тематики. Необходимо написать 9 обзорных SEO-статей для 9 конкретных посадочных страниц на сайте центра обучения маникюру и педикюру, по одной на каждую. Статьи должны ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуются статьи разных категорий - от описания пород собак до ухода за котами. Цена обсуждаема, но должна как-то соотноситься с вашим портфолио. Заявки без указания цены не рассматриваются. Поначалу ожидается большой наплыв работы, ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Ищу компетентного человека в вопросе написания статей от 500 до 30т символов уникального текста. Тематика работ - ICO, криптовалюты, инвестиции. Умение в статью вставлять тематические изображения - приветствуется. -некоторые литературные источники для написания ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на сайт посвященный болезням и лечению тазобедренного сустава.Категории статей: болезни, лечение, эндопротезирование, реабилитация, лфк и тд.Желательно, чтобы Вы разбирались в этой теме(мед. образование приветствуется).Плачу 50 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать статью на 8000-10000 знаков. (обзорного типа) Задание исключительно для авторов, посредников убедительная просьба не беспокоить! Для написания статьи исполнитель должен обязательно обладать техническим складом ума, а еще лучше иметь опыт работы ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад