Написание уникальных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок295 просмотров

Приветствую. Ищу компетентного человека в вопросе написания статей от 500 до 30т символов уникального текста. Тематика работ - ICO, криптовалюты, инвестиции. Умение в статью вставлять тематические изображения - приветствуется. 

-некоторые литературные источники для написания статей, предоставляю

-желательное время работы на статью - сутки/неделя

-за примерами уже готовых статей обращаться в личные сообщения или в Telegram @larsen94

Написание статей
8 лет назад
guest_15091037655362
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров