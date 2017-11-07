Написание уникальных статей

Приветствую. Ищу компетентного человека в вопросе написания статей от 500 до 30т символов уникального текста. Тематика работ - ICO, криптовалюты, инвестиции. Умение в статью вставлять тематические изображения - приветствуется.

-некоторые литературные источники для написания статей, предоставляю

-желательное время работы на статью - сутки/неделя

-за примерами уже готовых статей обращаться в личные сообщения или в Telegram @larsen94