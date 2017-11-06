Написание продающих текстов, на тему кухни, шкафы-купе, мебель!
Статьи для сайта
Нужен на постоянную работу копирайтер-рерайтер для написание статей для сайта на тему заработок в сети, инвестиции в интернете, бизнес в интернете.
Статья: 3500 - 5000 з.б.п.
Тексты должны быть читабельными и интересными. 9 статей в неделю. Стараться быть на связи, расчитываю на долгое сотруднечество.
Оплата: 75 руб. За 1000 з.б.п
Оплата 2 - 3 раза в неделю. Карта или qiwi
Сотруднечество от 1 года
Нужно будет написать тестовую статью чтобы я имел представление о ваших навыках.
Ну все, оставляйте заявки.
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