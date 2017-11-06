Статьи для сайта

Нужен на постоянную работу копирайтер-рерайтер для написание статей для сайта на тему заработок в сети, инвестиции в интернете, бизнес в интернете.

Статья: 3500 - 5000 з.б.п.

Тексты должны быть читабельными и интересными. 9 статей в неделю. Стараться быть на связи, расчитываю на долгое сотруднечество.

Оплата: 75 руб. За 1000 з.б.п

Оплата 2 - 3 раза в неделю. Карта или qiwi

Сотруднечество от 1 года

Нужно будет написать тестовую статью чтобы я имел представление о ваших навыках.

Ну все, оставляйте заявки.