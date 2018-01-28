Написание продающих текстов, на тему кухни, шкафы-купе, мебель!
Написание адалт описаний (18+)
Требуется заполнить 40 видео адалт тематики,
Вобрать скриншоты, снять галочку с плохих
Просмотреть видео, выбрать категории и заполнить:
2 заголовка от 45 симв.
описание от 500 символов уникальностью более 65% (проверка на уникальность встроенна в форму)
По 22 рублей за каждое, можем договориться.
Оплата wm, сбербанк, яндекс.деньги
Выбранный исполнитель
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