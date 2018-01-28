Написание адалт описаний (18+)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок313 просмотров

Требуется заполнить 40 видео адалт тематики,

Вобрать скриншоты, снять галочку с плохих

Просмотреть видео, выбрать категории и заполнить:

2 заголовка от 45 симв.

описание от 500 символов уникальностью более 65% (проверка на уникальность встроенна в форму)

По 22 рублей за каждое, можем договориться.

Оплата wm, сбербанк, яндекс.деньги

7 лет назад
IcedElect
Алексей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Uprodog
Егор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Uprodog
Егор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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