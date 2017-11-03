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Нужен копирайтер
Здравствуйте ребята. Требется хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер
для написания статей на блог посвященный строительству загородного дома.
В основном нужно будет писать статьи по темам возведение фундаментов,
стен, выбор участка, ландшафный дизайн,обустройства дома и т.д. Очень часто нужно будет писать про инструменты,
стройматерьалы,и строительные технологии.
Желательно чтобы было строительное образование или вы хотя бы разбирались в теме строительства.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества написания статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 20-31 штук в месяц с размером 2500–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
P.S.
Если хорошо с Вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас
и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей.
Спасибо! Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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