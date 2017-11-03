Нужен копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок197 просмотров

Здравствуйте ребята. Требется хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер 

для написания статей на блог посвященный строительству загородного дома.

В основном нужно будет писать статьи по темам возведение фундаментов, 

стен, выбор участка, ландшафный дизайн,обустройства дома и т.д. Очень часто нужно будет писать про инструменты, 

стройматерьалы,и строительные технологии.

Желательно чтобы было строительное образование или вы хотя бы разбирались в теме строительства.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества написания статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. 

Статьи нужно писать по 20-31 штук в месяц с размером 2500–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

P.S.

Если хорошо с Вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас 

и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
7 лет назад
davydoff
Евгений 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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