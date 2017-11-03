Нужен копирайтер

Здравствуйте ребята. Требется хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер

для написания статей на блог посвященный строительству загородного дома.

В основном нужно будет писать статьи по темам возведение фундаментов,

стен, выбор участка, ландшафный дизайн,обустройства дома и т.д. Очень часто нужно будет писать про инструменты,

стройматерьалы,и строительные технологии.

Желательно чтобы было строительное образование или вы хотя бы разбирались в теме строительства.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества написания статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 20-31 штук в месяц с размером 2500–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

P.S.

Если хорошо с Вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас

и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей.

Спасибо! Жду ваших предложений.