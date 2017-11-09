Копирайт медицинской тематики

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Завершен20 заявок209 просмотров

Написать 20 статей о лечении гепатита С современными препаратами

Объем 1 статьи 3000 знаков, не больше, не меньше

Готов работать по 50% предоплате

Предлагайте свои цены и сроки исполнения

7 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$78
1 день
Работа выполнена в срок. В очередной раз доволен сотрудничеством.
Спасибо! Всё отлично! Буду рада поработать вновь.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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