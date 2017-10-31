Описание к дверям

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Закрыт15 заявок222 просмотра

Есть интернет-магазин дверей.

Нужно для некоторых разделов сделать описание. Без воды с конретикой.

Для примера для раздела экошпон - https://2949.ru/product-category/mezhkomnatnye-dveri/eko-shpon-2277/

Нужно описать что бы человека не было вопросов и он понял преимущества и недостатки данного вида отделки дверей.

8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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