Статьядолжна быть написана для людей, чтобы ее действительно было интересно читать иметь четкую структуру. Количество символов без пробелов 5000-6000. Более подробное ТЗ приложил.
Копирайтинг на немецком языке для инет шопа www.majer-werkstatt.de
Здравствуйте, мне нужно для моего инет шопа:1. проверить уже имеющиеся тексты описания товра для пневматических домкратов. Они составлены, их нужно улучшить, проверить и оптимизировать.2. Составить тексты описания для пневматических и гидравлеческих траверс, которые я продаю на сайте.Детальное ТЗ готов обсуждать после предложения цены за 1000 символов, включая пробелы.Заранее спасибо за ответ.С уважением Андрей.
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