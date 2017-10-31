Описать район СПБ, уникально включив seo-текст. Писатели из СПБ

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Закрыт4 заявки120 просмотров

 Написать тексты для продвижения на сайт. Тема: Почему этот район хорош для проживания, почему там строят элитные объекты и объекты бизнес.Т ема недвижимость в СПб, купить недвижимость.

класса, история района, архитектура, недвижимость.Текст до 2500 тыс знаков. Пример:

http://m16-elite.ru/district/saint-petersburg/moskovskij-rajon/

8 лет назад
zaqqq
Вера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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