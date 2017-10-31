Необходимо подготовить 70 описаний беговых дорожек

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Закрыт7 заявок168 просмотров

Необходимо подготовить 70 описаний беговых дорожек и подобрать к каждому товару 2-3 фотографии.

Названия товаров прикреплены в файле к задаче.

Шаблон для описания товаров (до 500-700 символов):

  • Проявление внимания к продукту, формирование проблемы покупателя. Акцент должен быть на первом предложении.
  • Данный продукт может помочь решить конкретную проблему или задачу покупателя. Описать почему. Здесь важно играть на эмоциях.
  • Опционально. Поставьте в пример тех, кто уже решил какую-то задачу с помочью этого товара.
  • Призыв к действию — покупке.
К каждому товару сделать тег TITLE по шаблону:  Купить Название_товара  Название_производителя  Ключевые_слова.

В результате я должен получить архив с описаниями и фотографиями товара. Для каждого товара сделайте свою папку, где будет лежать описание товара и фотографии к товару. Процент уникальности конечного текста не менее 85%».

8 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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