СЕО-тексты музыкальные инструменты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Необходимы СЕО-тексты о музыкальных инструментах и оборудовании по четкому ТЗ. Пример ТЗ в приложении.

25 SEO-статей, 2500-3500 знаков каждая, общий объём работы от 65000 до 90000 знаков.

Укажите стоимость за 1000 знаков при условии данного объёма работ.

Преимущество - за копирайтерами, знающими музыкальные инструменты и оборудование.

8 лет назад
MUZYKANT_UKR
Полина 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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