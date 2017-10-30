Короткие текста для email рассылок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок183 просмотра

Необходимо написать 30 коротких писем для email рассылки.  

Буквально 3-4 предложения для каждого письма.

Цель текста - мотивация перейти по ссылке в письме.

Суть самого предложение в тексте не важна. 

Некоторые примеры готовых текстов я дам. Нужно будет написать аналоги. 

8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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