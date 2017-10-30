Нужно написать статью на спорт тематику. Тема "упражнения для плоского живота". В тексте должно быть 4000 збп и тематические фото. Более подробную информацию предоставлю исполнителю.
Рерайтер, копирайтер
Нужны статьи для сайта с высокой уникальностью. Тексты должны быть читабельными. От 3000 до 5000 сим. Тема о заработке в интернете, ивстициях в интернете. Всего 350 тем. По 1 -2 статьи в день.
Свою цену указывайте.
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