Рерайтер, копирайтер

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Закрыт14 заявок205 просмотров

Нужны статьи для сайта с высокой уникальностью. Тексты должны быть читабельными. От 3000 до 5000 сим. Тема о заработке в интернете, ивстициях в интернете. Всего 350 тем. По 1 -2 статьи в день.

Свою цену указывайте.

8 лет назад
Rabotaem2017
Ильдар 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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