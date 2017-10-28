нужно написать тексты для интернет магазина дверей. Цена? для начала нужны примеры ваших текстов.
Детский бассейн
Нужен грамотный текст на сайт для грудничкового бассейна
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Статья должна быть написана для людей, тема полностью раскрыта, чтобы ее действительно было интересно читать и после прочтения посетитель получил исчерпывающую информацию. Количество символов без пробелов 5000. Прошу просмотреть прикрепленное тз.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет. Нужно написать 500 коротеньких цепляющих заголовков по теме заработка. Кто заинтересовался пишите расскажу подробности .Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны качественные, продающие и оригинальные статьи для сайта о разработке ПО и digital решений. По сути нужна текстовая (смысловая) составляющая, разработанная в соответствии с формулами успешного копирайтинга, что также будет влиять на seo продвижение ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть два сайта: Сайт №1: Продажа офисной техники (принтеров и картриджей), заправка и ремонт + продажа офисной мебели. Какие разделы нужно заполнить? 1. пара фраз на Слайдшоу на главной 2. также ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта, посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуется уникальная статья объемом от 2500 знаков. Тема статьи - Придверные решетки: сталь или алюминий – что выбрать? ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, нужен копирайтер с опытом написания статей в авто тематике. В заявке указывайте свою цену и присылайте мне примеры работ.Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог по похудению. Миссия блога - собрать всю информацию по теме, дать независимую оценку. Работа на постоянной основе. Прошу не подавать заявки от команды авторов. Преимущество у человека, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно написать описания спортивного питания для интернет-магазина. Необходимо написать 10 описаний спортивных добавок по 1000 збп каждое. Стоимость 1000 збп/30 грн. Предоставлю образцы, которые нужно взять в пример. Оплата на карту ПриватБанка и WMU кошелек ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создается платформа для консультирования, будет проходить участие в инвестиционной программе, для большей рекламы, пиара, для набора истории(обсуждений и т.д.) создания имени на слуху, нужно написать последовательность статей на тематической площадке. (несколько площадок, на 3-4 площадках) ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад