Статья должна быть написана для людей, тема полностью раскрыта, чтобы ее действительно было интересно читать и после прочтения посетитель получил исчерпывающую информацию. Количество символов без пробелов 5000. Прошу просмотреть прикрепленное тз.
Для тех, кто владеет LSI-копирайтингом
нужно написать тексты для интернет магазина дверей.
Цена? для начала нужны примеры ваших текстов.
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