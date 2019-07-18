Заказать LSI-копирайтинг

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  • SEO- копирайтер (тематика проектирование / СРО) [3 текста] x 3

    $25

    Добрый день, коллеги! Нужен [i][b]опытный и грамотный SEO-копирайтер - универсал[/b][/i], готовый писать узкоспециализированные тексты для сайта на русском языке в тематике проектирования / СРО (3 текста в этом проекте х 3000-4000 збп.). [b]Вы должны ...

    Тексты для сайтаLSI-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Заказ интересный для авторов, которые любят краткость и онлайн шоппинг

    $850

    Ищу авторов для описания 850 интернет магазинов и онлайн сервисов [b]Задача:[/b] делать описания интернет-магазинов и онлайн сервисов для каталога. Описания необходимо делать короткие (объем 1000 – 2000 з.б.п) и подробные (5000 – 15000 з.б.п) Для удобства и ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать текст на лендинг, только lsi-копирайтинг

    Добрый день, Суть моего проекта лендинг по "уборкам квартир в москве", поэтому помимо текста, мне так же нужны будут "текстовые блоки" - отзывы, преимущества, небольшие описания услуг и т.д.. Вхождения ключей, lsi-фразы я предоставлю, от вас ...

    LSI-копирайтингТексты для лендинга
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать тексты для категорий товаров (мешки)

    Нужен человек хорошо разбирающийся в мешках (полиэтиленовые, для мусора, полипропиленовые, для трупов, сахара, муки и т.д.) Надо написать описание для категорий товаров - уникальный текст описывающий группу товаров. Категории прикреплены файлом к заказу. Сайт на котором будут размещаться ...

    HTMLLSI-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен LSI копирайтинг на английском

    Нужен LSI копирайтинг на английском, тематика расслабление, медитация, полезность звуков и музыки. Для начала нужно 3-4 статьи от 4000 символов каждая. От вас стоимость за 1000 символов.

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Написать статью для сайта st-expert.ru (Строительная экспертиза)

    $55

    Статья по теме "Строительная экспертиза зданий и сооружений", статья не менее 3500 знаков, должна быть seo оптимизирована( но не переоптимизирована!), с использованием LSI-копирайтинга, уникальность 95% по text.ru и другим сервисам, цель попасть по запросу в ...

    Статьи для сайтаLSI-копирайтинг
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • LSI-копирайтер на проект

    Есть 100 уникальных текстов. В течение 30 дней необходимо оптимизировать их для сайта.  Использовать методику LSI-копирайтинга. Рерайтить весь текст не нужно. Нужно поработать с заголовком, сделать краткое описание, встроить ключевые слова по методике LSI-копирайтинга, при необходимости подобрать фото. Жду ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья про обувь

    Тема: Мы предлагаем Вам купить сапоги и другую обувь из ЭВА. Ключевые фразы: сапоги эва купить, обувь эва. Объем: 4-5к знаков. Уникальность: 100%. Характер публикации: приветственная статья на главной странице интернет-магазина специальной (рабочей, зимней, сертифицированной) обуви. Другие требования: - LSI-копирайтинг; - безупречная ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • LSi-копирайтинг продающих статей для сайта

    Добрый день!  Нужен блочный LSi-копирайтинг статей для сайта. Страницы сайта идут в виде лендинга, поэтому нужно будет писать под имеющиеся блоки, вот одна из страниц [url=https://krimnovostroy.ru/remont-kvartir]https://krimnovostroy.ru/remont-kvartir[/url], тексты нужны будут для разделов ремонт квартир, ремонт домов, ремонт кафе, ремонт магазинов, ...

    Статьи для сайтаLSI-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • SEO / LSI копирайтинг

    Необходим текст на главную страницу сайта. Сейчас на главной странице сайте есть текст, от туда можно взять основную информацию + можно почитать другие разделы. Тест должен быть простым и понятным человеку, не переоптимизированным и сложным.  [b][u]Прошу ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 30 качественных статей на тему путешествий, шоппинга

    $500

    Нужно написать 30 качественных, художественных статей на тему путешествий, шоппинга, моды и стиля в разных странах. Хочется получить лёгкий, позитивный, живой, человеческий текст, без штампов и воды. В то же время, нужно принимать во внимание современные ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 10 статей, тематика: шоппинг, путешествия, мода, стиль

    $300

    Нужно написать 10 статей журнального качества на тему шоппинга в контексте путешествий, моды и стиля. Есть СЯ с распределением. Оставляйте заявку ТОЛЬКО если чётко понимаете, что такое LSI-копирайтинг и можете привести пример своих текстов с ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание LSI-текстов для целевых страниц интернет-магазина

    Агентству требуется копирайтер. Пример проекта: интернет-магазин садового инвентаря и принадлежностей (от газонокосилок и кусторезов до садовых качелей).  Нужны целевые страницы.  Требования: 1. Навыки LSI-копирайтинга (понимание, как включать LSI-ключи, умение включать элегантно и не теряя смысл). 2. Строгое следование ...

    LSI-копирайтинг
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер для написания 5 автомобильных новостей

    Требуется копирайтер/рерайтер (ньюсмейкер) для написания 5 интересных автомобильных новостей для сайта. В первую очередь требуется написание интересных, легкочитаемых текстов для людей, а не поисковиков. Важен интерес к автомобильной тематике и грамотность. Готовы взять человека без опыта, главное чтобы вы ...

    Новости для сайтаLSI-копирайтинг
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер для написания 5 автомобильных новостей

    Требуется копирайтер/рерайтер (ньюсмейкер) для написания 5 [b]интересных[/b] автомобильных новостей для сайта. В первую очередь требуется написание интересных, легкочитаемых текстов для [b]людей[/b], а не поисковиков. Важен интерес к автомобильной тематике и грамотность. Готовы взять человека без опыта, главное ...

    Новости для сайтаLSI-копирайтинг
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить ТЗ на написание SEO текстов

    $20

    Готов набор ключей, он разбит на смысловые группы.  По содержанию статей также готово описание. Для сайта инвестиционной компании необходимо составить ТЗ на написание 40 SEO текстов с учетом требований LSI копирайтинга с указанием объема текста, числу и ...

    LSI-копирайтинг
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • В стиле, максимально похожем на LSI-копирайтинг

    $50

    Здрасьте. В стиле, максимально похожем на LSI-копирайтинг, сухой, без воды, с ключами , правильно расставленными, синонимами и прочим, чем он особенен. [b]Можете ли Вы писать[/b] 1. про двери 2. про автошколу и автопроблемы цена максимум 120 р за 1000 ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Для тех, кто владеет LSI-копирайтингом

    Для тех, кто владеет LSI-копирайтингом Несколько недлинных текстов, общая сумма на один сайт в пределах тысячи, полторы рублей тема- оборудование для нефти и пожаротушения. Меня интересуют Ваши расценки и Ваши работы в этом направлении копирайтинга. Выше 200р за ...

    LSI-копирайтинг
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад