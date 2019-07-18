Добрый день, коллеги! Нужен [i][b]опытный и грамотный SEO-копирайтер - универсал[/b][/i], готовый писать узкоспециализированные тексты для сайта на русском языке в тематике проектирования / СРО (3 текста в этом проекте х 3000-4000 збп.). [b]Вы должны ...
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- $25Тексты для сайтаLSI-копирайтингКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $850
Ищу авторов для описания 850 интернет магазинов и онлайн сервисов [b]Задача:[/b] делать описания интернет-магазинов и онлайн сервисов для каталога. Описания необходимо делать короткие (объем 1000 – 2000 з.б.п) и подробные (5000 – 15000 з.б.п) Для удобства и ...LSI-копирайтингКопирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, Суть моего проекта лендинг по "уборкам квартир в москве", поэтому помимо текста, мне так же нужны будут "текстовые блоки" - отзывы, преимущества, небольшие описания услуг и т.д.. Вхождения ключей, lsi-фразы я предоставлю, от вас ...LSI-копирайтингТексты для лендингаЗавершен3 года назад
Написать 2 текста на тематику электронные ПТС по 3000 знаков по ТЗ (LSI-копирайтинг). Прикладывайте портфолио текстов. Антибот 2+1= Интересует стоимость и сроки.LSI-копирайтингКопирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен человек хорошо разбирающийся в мешках (полиэтиленовые, для мусора, полипропиленовые, для трупов, сахара, муки и т.д.) Надо написать описание для категорий товаров - уникальный текст описывающий группу товаров. Категории прикреплены файлом к заказу. Сайт на котором будут размещаться ...HTMLLSI-копирайтингЗавершен3 года назад
Нужен LSI копирайтинг на английском, тематика расслабление, медитация, полезность звуков и музыки. Для начала нужно 3-4 статьи от 4000 символов каждая. От вас стоимость за 1000 символов.LSI-копирайтингКопирайтинг2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $55
Статья по теме "Строительная экспертиза зданий и сооружений", статья не менее 3500 знаков, должна быть seo оптимизирована( но не переоптимизирована!), с использованием LSI-копирайтинга, уникальность 95% по text.ru и другим сервисам, цель попасть по запросу в ...Статьи для сайтаLSI-копирайтингКопирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть 100 уникальных текстов. В течение 30 дней необходимо оптимизировать их для сайта. Использовать методику LSI-копирайтинга. Рерайтить весь текст не нужно. Нужно поработать с заголовком, сделать краткое описание, встроить ключевые слова по методике LSI-копирайтинга, при необходимости подобрать фото. Жду ...LSI-копирайтингКопирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу 1-2 специалистов LSI-копирайтинга для наполнения сайта. будет около 500 страниц.LSI-копирайтингКопирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Тема: Мы предлагаем Вам купить сапоги и другую обувь из ЭВА. Ключевые фразы: сапоги эва купить, обувь эва. Объем: 4-5к знаков. Уникальность: 100%. Характер публикации: приветственная статья на главной странице интернет-магазина специальной (рабочей, зимней, сертифицированной) обуви. Другие требования: - LSI-копирайтинг; - безупречная ...LSI-копирайтингЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужен блочный LSi-копирайтинг статей для сайта. Страницы сайта идут в виде лендинга, поэтому нужно будет писать под имеющиеся блоки, вот одна из страниц [url=https://krimnovostroy.ru/remont-kvartir]https://krimnovostroy.ru/remont-kvartir[/url], тексты нужны будут для разделов ремонт квартир, ремонт домов, ремонт кафе, ремонт магазинов, ...Статьи для сайтаLSI-копирайтингЗавершен5 лет назад
Необходим текст на главную страницу сайта. Сейчас на главной странице сайте есть текст, от туда можно взять основную информацию + можно почитать другие разделы. Тест должен быть простым и понятным человеку, не переоптимизированным и сложным. [b][u]Прошу ...LSI-копирайтингКопирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Нужно написать 30 качественных, художественных статей на тему путешествий, шоппинга, моды и стиля в разных странах. Хочется получить лёгкий, позитивный, живой, человеческий текст, без штампов и воды. В то же время, нужно принимать во внимание современные ...LSI-копирайтингКопирайтинг28 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Нужно написать 10 статей журнального качества на тему шоппинга в контексте путешествий, моды и стиля. Есть СЯ с распределением. Оставляйте заявку ТОЛЬКО если чётко понимаете, что такое LSI-копирайтинг и можете привести пример своих текстов с ...LSI-копирайтингКопирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Агентству требуется копирайтер. Пример проекта: интернет-магазин садового инвентаря и принадлежностей (от газонокосилок и кусторезов до садовых качелей). Нужны целевые страницы. Требования: 1. Навыки LSI-копирайтинга (понимание, как включать LSI-ключи, умение включать элегантно и не теряя смысл). 2. Строгое следование ...LSI-копирайтингПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер (ньюсмейкер) для написания 5 интересных автомобильных новостей для сайта. В первую очередь требуется написание интересных, легкочитаемых текстов для людей, а не поисковиков. Важен интерес к автомобильной тематике и грамотность. Готовы взять человека без опыта, главное чтобы вы ...Новости для сайтаLSI-копирайтингКопирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер (ньюсмейкер) для написания 5 [b]интересных[/b] автомобильных новостей для сайта. В первую очередь требуется написание интересных, легкочитаемых текстов для [b]людей[/b], а не поисковиков. Важен интерес к автомобильной тематике и грамотность. Готовы взять человека без опыта, главное ...Новости для сайтаLSI-копирайтингКопирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Готов набор ключей, он разбит на смысловые группы. По содержанию статей также готово описание. Для сайта инвестиционной компании необходимо составить ТЗ на написание 40 SEO текстов с учетом требований LSI копирайтинга с указанием объема текста, числу и ...LSI-копирайтингПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Здрасьте. В стиле, максимально похожем на LSI-копирайтинг, сухой, без воды, с ключами , правильно расставленными, синонимами и прочим, чем он особенен. [b]Можете ли Вы писать[/b] 1. про двери 2. про автошколу и автопроблемы цена максимум 120 р за 1000 ...LSI-копирайтингКопирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
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