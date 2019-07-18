Статья про обувь

Тема: Мы предлагаем Вам купить сапоги и другую обувь из ЭВА.

Ключевые фразы: сапоги эва купить, обувь эва.

Объем: 4-5к знаков.

Уникальность: 100%.

Характер публикации: приветственная статья на главной странице интернет-магазина специальной (рабочей, зимней, сертифицированной) обуви.

Другие требования:

- LSI-копирайтинг;

- безупречная грамматика и пунктуация;

- обязательно должен быть вступительный параграф от 0.5 до 1к знаков, при этом в открытой форме ключевые фразы в нем употребляться не должны;

- каждая ключевая фраза ставится заголовком

перед каждым параграфом текста и адаптируется в содержании параграфа по технологии LSI;

- в одном параграфе не может быть использование более одной ключевой фразы;

- размер каждого параграфа от 1.5 до 2к знаков.

Оплата: ЯД.

Сроки: не важны, главное - четкое выполнение всех предъявляемых требований.

Примечания: если исполнитель справится - будут задания и в дальнейшем. Просьба исполнителям, не владеющим LSI-копирайтингом, заявки не оставлять.