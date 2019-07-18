Статья про обувь

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Завершен4 заявки140 просмотров

Тема: Мы предлагаем Вам купить сапоги и другую обувь из ЭВА.

Ключевые фразы: сапоги эва купить, обувь эва.

Объем: 4-5к знаков.

Уникальность: 100%.

Характер публикации: приветственная статья на главной странице интернет-магазина специальной (рабочей, зимней, сертифицированной) обуви.

Другие требования:

- LSI-копирайтинг;

- безупречная грамматика и пунктуация;

- обязательно должен быть вступительный параграф от 0.5 до 1к знаков, при этом в открытой форме ключевые фразы в нем употребляться не должны;

- каждая ключевая фраза ставится заголовком

перед каждым параграфом текста и адаптируется в содержании параграфа по технологии LSI;

- в одном параграфе не может быть использование более одной ключевой фразы;

- размер каждого параграфа от 1.5 до 2к знаков.

Оплата: ЯД.

Сроки: не важны, главное - четкое выполнение всех предъявляемых требований.

Примечания: если исполнитель справится - будут задания и в дальнейшем. Просьба исполнителям, не владеющим LSI-копирайтингом, заявки не оставлять.

6 лет назад
Inteller
Евгений 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Алла - очень адекватный, пунктуальный и позитивный исполнитель, настроена на достижение максимально высокого результата, не боится трудностей и всегда готова к профессиональному самосовершенствованию. LSI-копирайтингом владеет уверенно, результатом остался доволен. Рекомендую
Бесспорное преимущество работы с заказчиком, отлично разбирающемся в копирайтинге - это не только достойная оплата труда, но и новые знания, которые получаешь в процессе. Спасибо Евгению за бесценный опыт, рекомендации, помощь и лояльность:) Спасибо за оперативную оплату готовой работы и обратную связь. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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