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Статья про обувь
Тема: Мы предлагаем Вам купить сапоги и другую обувь из ЭВА.
Ключевые фразы: сапоги эва купить, обувь эва.
Объем: 4-5к знаков.
Уникальность: 100%.
Характер публикации: приветственная статья на главной странице интернет-магазина специальной (рабочей, зимней, сертифицированной) обуви.
Другие требования:
- LSI-копирайтинг;
- безупречная грамматика и пунктуация;
- обязательно должен быть вступительный параграф от 0.5 до 1к знаков, при этом в открытой форме ключевые фразы в нем употребляться не должны;
- каждая ключевая фраза ставится заголовком
перед каждым параграфом текста и адаптируется в содержании параграфа по технологии LSI;
- в одном параграфе не может быть использование более одной ключевой фразы;
- размер каждого параграфа от 1.5 до 2к знаков.
Оплата: ЯД.
Сроки: не важны, главное - четкое выполнение всех предъявляемых требований.
Примечания: если исполнитель справится - будут задания и в дальнейшем. Просьба исполнителям, не владеющим LSI-копирайтингом, заявки не оставлять.
Выбранный исполнитель
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