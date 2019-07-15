Заголовки и описания к видео роликам

Ищу 1-2 копирайтеров для написания коротких описаний к видео роликам на проект тематики 18+. Заголовок и описание на 500-600 симв. Оплата - 0.5$ за 1 шт (1$ за 1000 символов б/пробелов). Требуется за месяц выполнить объем в 500 тыс. - 1 млн. симв. с бюджетом в 600-1000$.

Требования к кандидатам:

1. грамотный русский язык (без орфографических и пунктуационных ошибок);

2. поставленная речь (тематика довольно простая - нужен "подвешенный" язык и знание молодежного сленга);

3. свободное время от 4-6 часов в сутки в будние дни.

Более подробные требования к текстам и заголовкам с примерами отправлю по заявке.