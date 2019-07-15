На постоянной основе требуются 3 человека для написание статей и новостей на музыкальную тематику для Дзен канала. Требования к статьям: Грамотность в написании Количество символов от 5000 ( Без пробелов) Соблюдение ...
Написать статью на тему "Как самому сделать логотип"
Здравствуйте.
Нужно написать статью для блога на тему "Как самому сделать логотип".
Статья должно быть живой, как рассказ близкому другу, с вопросами и советами, юмор приветствуется.
В статье необходимо использовать ключевые слова и подзаголовки.
Размер статьи - 3700 символов без пробелов.
Оригинальность - 95%.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Жду ваших предложений.
Спасибо.
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