Написать статью на тему "Как самому сделать логотип"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок219 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно написать статью для блога на тему "Как самому сделать логотип". 

Статья должно быть живой, как рассказ близкому другу, с вопросами и советами, юмор приветствуется.

В статье необходимо использовать ключевые слова и подзаголовки.

Размер статьи - 3700 символов без пробелов. 

Оригинальность - 95%.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Жду ваших предложений.

Спасибо.

6 лет назад
nocleep
Марина 
51 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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