Написать подробно доходчиво как создать легальный цифровой фин-актив

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка171 просмотр

В РФ по закону "о цифровых финансовых активах".

Оплата 200 BCR (RUR) за 1000 ЗБП.

Оплата через BarterCoin  только, оттуда выводите почти в любую систему. Смотрите систему, жалобы на нее не принимаются - она такая какая есть.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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