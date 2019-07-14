Написать статью в СМИ

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  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок493 просмотра

Необходимо написать статью в газету порядка 5 000-6000 тысячи слов. Со слов очевидца. Рассказать историю. При отклике пожалуйста прикрепляйте ваше портфолио с аналогичными статьями и сумму за 1000 знаков с пробелами

6 лет назад
guest_1555066822111
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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