Написать статью про систему контроля управления доступом для дома

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок173 просмотра

Нужно чтобы замок открывался в админке и работало от батареек

Расчеты через BarterCoin только - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на эту систему - она такая какая есть.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать ветку на форуме

    $200

    Если задание не относится к указанному разделу прошу подсказать в какое направление мне обращаться.   Бесплатное мобильное приложение (социальная сеть). За основу приложения взяли stories (истории), это когда человек опубликовывает фото или короткое видео и ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исполнение ТЗ СЕО-специалиста по копирайтингу

    Нужно написать тексты согласно ТЗ сео-специалиста медицинская тематика.  Оплата выполненного ТЗ по тарифу 1$ за 1000 символов, при условии что текст читаем написан для людей, нет смысловых и синтаксических ошибок, соответствует требованиям сео-специалистов. ТЗ и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтер написание статей.

    Добрый день! Нужен человеческий текст на тему Лофт ( место для проведения дня рождения, вечеринок, тренингов, свадеб и т.д.) Кому тема праздников, тусовок близка - прошу откликнуться.  Конкретные темы (статьи), которые нужно раскрыть: ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер

    Магазин купальников Задача: писать продающее описание моделей купальников,которое будет закреплено в пост с товаром.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 30 SEO текстов под размножение

    $60

    Ищется исполнитель который напишет грамотные SEO тексты и размножит их Из 1 должно получится 10 размноженных. ~ 300 текстов Тематика развлечения\афиша Один текст: ~1.2 - 1.5к символов бзп. по 2-3 Абзаца и ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг - Автомобили

    Доброго времени суток. Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо писать небольшие тексты для отзывов (300/500/1000 симв). Объем - примерно 50 текстов в месяц. ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер СМИ

    На постоянную занятость приглашаю опытных копирайтеров, которые работали с новостной тематикой. Пожалуйста, напишите, с какими сайтами вы работаете или работали, с какими источниками информации. Дайте ссылки на 1-2 ваши новостные статьи. Укажите, сколько времени ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст для юридических услуг на сайт

    Для частного юриста был разработан сайт со структурой. Структуру можно посмотреть в прикрепленном файле №1 для понимания какие юридические услуги предоставляет мой клиент. Сейчас стоит задача, наполнить данный сайт контентом, в связи с этим ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Уникальные статьи на тему Dota 2 и CS:GO

    Для сайта торговой площадки вещей Dota 2 и скинов CS:GO SkinKeen.ru https://skinkeen.ru/ требуются уникальные статьи соответственно на тему игр CS:GO и Dota 2. Если у вас есть опыт, написания статей по данным темам жду ваших предложений. Вы должны не просто переписать ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Несколько постов по фитнесу для инсты

    Нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо разбирается в теме фитнеса, здорового питания, диетологии и пр для написания нескольких постов по фитнесу для инстаграма.  Нам не нужна "вода" нужны грамотные посты. Опыт написания статей ...

    Написание постовНаписание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад