Копирайтер СМИ

На постоянную занятость приглашаю опытных копирайтеров, которые работали с новостной тематикой.

Пожалуйста, напишите, с какими сайтами вы работаете или работали, с какими источниками информации. Дайте ссылки на 1-2 ваши новостные статьи. Укажите, сколько времени в сутки вы готовы уделять работе. Ставка на старте 30р/1000, через месяц работы готов обсуждать повышение оплаты до 40/1000.

Внимание! Тематика новостная(не событийная и не инфоповод) здесь нужно быть всегда онлайн и оперативно подготавливать материал.

Опыт работы по написанию новостей обязателен.