Написать текст для юридических услуг на сайт

Для частного юриста был разработан сайт со структурой. Структуру можно посмотреть в прикрепленном файле №1 для понимания какие юридические услуги предоставляет мой клиент.

Сейчас стоит задача, наполнить данный сайт контентом, в связи с этим ищу исполнителя для написания юридических текстов.

В сжатые сроки необходимо написать текста для всех страниц:

текст на разводящую страницу категории (юридическое обслуживание бизнес; договора и сделки; претензионно-исковая работа. Взыскание долгов; регистрация и изменение бизнеса; иные услуги)

текст на каждую страницу услуги (15 страниц). Все услуги указаны в файле "структура сайта"

текст на главную страницу

Основная проблема юридических сайтов – тексты о юридических услугах часто тяжелы для понимания обывателя, как правило это сплошное полотно текста, которое никто не читает. Текст должен быть написан максимально простым и доступным языком, и должен быть ясным даже для человека, далёкого от права.

Главное,чтоб клиент узнал о том, как ему смогут помочь на понятном для него языке.