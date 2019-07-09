Написать текст для юридических услуг на сайт

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Закрыт9 заявок228 просмотров

Для частного юриста был разработан сайт со структурой. Структуру можно посмотреть в прикрепленном файле №1 для понимания какие юридические услуги предоставляет мой клиент.

Сейчас стоит задача, наполнить данный сайт контентом, в связи с этим ищу исполнителя для написания юридических текстов.

В сжатые сроки необходимо написать текста для всех страниц:

  • текст на разводящую страницу категории (юридическое обслуживание бизнес; договора и сделки; претензионно-исковая работа. Взыскание долгов; регистрация и изменение бизнеса; иные услуги)
  • текст на каждую страницу услуги (15 страниц). Все услуги указаны в файле "структура сайта"
  • текст на главную страницу
Основная проблема юридических сайтов  – тексты о юридических услугах часто тяжелы для понимания обывателя, как правило это сплошное полотно текста, которое никто не читает. Текст должен быть написан максимально простым и доступным языком, и должен быть ясным даже для человека, далёкого от права. 

Главное,чтоб клиент узнал о том, как ему смогут помочь на понятном для него языке.

6 лет назад
elenamarketing
Елена 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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