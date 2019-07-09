ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на Wordpress. 1) Расценки за работу Копирайтер 50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников). В дальнейшем возможно ...
Написание текстов для Интернет-магазина
Добрый день
Интересует написание текстов для магазина готовых сайтов.
Обзор готовых сайтов и общий текст для раздела определенной тематики.
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