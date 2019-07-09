Написание текстов для Интернет-магазина

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Закрыт15 заявок173 просмотра

Добрый день

Интересует написание текстов для магазина готовых сайтов.

Обзор готовых сайтов и общий текст для раздела определенной тематики.

6 лет назад
hotb1
53 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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