Доброго времени суток Нужно сделать слайдер по макету в аатче (размер такой же как у картинке в аттаче (это кусок дизайна из верстки)): Анимация: красивое слайдшоу из 3-4 картинок с описанием с активными ссылками. Визуально эффект 3D слайд ...