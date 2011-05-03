Добрый день Интересует написание текстов для магазина готовых сайтов. Обзор готовых сайтов и общий текст для раздела определенной тематики.
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Добрый день Надо сверстать 1 страницу - Landing Page на которой форма для ввода e-mail И привязать к ней скрипт, который собирает почту.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Из видеоклипа (Youtube) нужно взять кусок (10-30 сек) и сделать из него зацикленный флэш ролик, желательно без сильно заметного перехода (хотя наверное это и не сильно важно) Ролик при загрузке сразу воспроизводится. Размер флэшки будет: 260X104 По ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Верстка сайта с эффектами движения объектов, всплывающих окон, паралакса.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта необходимо дорисовать логотип. Уже есть символ клуба – акула, (качество картинки очень плохое , картинка приложена) Нравится все, кроме головы акулы, т.к. похожа на дракона по мнению руководства клуба. Отдельно есть варианты головы акуллы ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Доброго времени суток Нужно сделать слайдер по макету в аатче (размер такой же как у картинке в аттаче (это кусок дизайна из верстки)): Анимация: красивое слайдшоу из 3-4 картинок с описанием с активными ссылками. Визуально эффект 3D слайд ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад