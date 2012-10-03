Требуется блочная кроссбраузерная, валидная и семантичная верстка.
Верстка + js | jqery
Верстка сайта с эффектами движения объектов, всплывающих окон, паралакса.
Заявки фрилансеров
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