Запрограмировать сайт и фейсбук на templatemonster

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки99 просмотров

Для кулинарной студии требуется доработать и запрограмировать в сжатые сроки сайт и фейсбук на основе выбранного шаблона templatemonster.

Главное чтобы шаблон имел версию которая будет читаться на Ipad и Mac

В дальнейшем готовы воспользоваться услугами поддержки сайта.

Ищем специалиста, готового постоянно быть с нами на связи, ответственного, а также имеющего опыт работы с шаблонами.

ЦМС Moto cms но готовы рассмотреть и другие варианты.

Также очень важно наличие календаря мероприятий и бронирование места на тот или иной мастер класс с дальнейшей оплатой через интернет кошелек и.т.п

Сроки: выбрать исполнителя и шаблон для сайта и фейс бука до 4.10

Покупка шаблона и начало работ до 5.10

Готовность основных страниц сайта до 10.10

Шаблон фейсбук до 10.10

Постепенное доверстывание страниц и сдача итогового проекта до 20 октября.

ТЗ вышлем по запросу.

Бюджет: обсуждается. Ждем ваше портфолио, стоимость.

Контактное лицо: Елизавета

13 лет назад
AGROMG
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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