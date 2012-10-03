доработали дизайн сайта надо внести изменение
Запрограмировать сайт и фейсбук на templatemonster
Для кулинарной студии требуется доработать и запрограмировать в сжатые сроки сайт и фейсбук на основе выбранного шаблона templatemonster.
Главное чтобы шаблон имел версию которая будет читаться на Ipad и Mac
В дальнейшем готовы воспользоваться услугами поддержки сайта.
Ищем специалиста, готового постоянно быть с нами на связи, ответственного, а также имеющего опыт работы с шаблонами.
ЦМС Moto cms но готовы рассмотреть и другие варианты.
Также очень важно наличие календаря мероприятий и бронирование места на тот или иной мастер класс с дальнейшей оплатой через интернет кошелек и.т.п
Сроки: выбрать исполнителя и шаблон для сайта и фейс бука до 4.10
Покупка шаблона и начало работ до 5.10
Готовность основных страниц сайта до 10.10
Шаблон фейсбук до 10.10
Постепенное доверстывание страниц и сдача итогового проекта до 20 октября.
ТЗ вышлем по запросу.
Бюджет: обсуждается. Ждем ваше портфолио, стоимость.
Контактное лицо: Елизавета
Заявки фрилансеров
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