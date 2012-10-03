Запрограмировать сайт и фейсбук на templatemonster

Для кулинарной студии требуется доработать и запрограмировать в сжатые сроки сайт и фейсбук на основе выбранного шаблона templatemonster.

Главное чтобы шаблон имел версию которая будет читаться на Ipad и Mac

В дальнейшем готовы воспользоваться услугами поддержки сайта.

Ищем специалиста, готового постоянно быть с нами на связи, ответственного, а также имеющего опыт работы с шаблонами.

ЦМС Moto cms но готовы рассмотреть и другие варианты.

Также очень важно наличие календаря мероприятий и бронирование места на тот или иной мастер класс с дальнейшей оплатой через интернет кошелек и.т.п

Сроки: выбрать исполнителя и шаблон для сайта и фейс бука до 4.10

Покупка шаблона и начало работ до 5.10

Готовность основных страниц сайта до 10.10

Шаблон фейсбук до 10.10

Постепенное доверстывание страниц и сдача итогового проекта до 20 октября.

ТЗ вышлем по запросу.

Бюджет: обсуждается. Ждем ваше портфолио, стоимость.

Контактное лицо: Елизавета