Заверстать выпадающие меню

Имеется сайт sct-lubricants.ru

К пункту "Продукция" добавилось два пункта меню (смотри прикрепленный файл).

Необходимо заверстать эти два пункта в виде выпадающего вертикальноего меню в том же стиле, что и главное горизонтальное.

Без js, html можно подправить, все браузеры, кроме ie LE 6