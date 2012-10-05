- валидно - семантично
Заверстать выпадающие меню
Имеется сайт sct-lubricants.ru
К пункту "Продукция" добавилось два пункта меню (смотри прикрепленный файл).
Необходимо заверстать эти два пункта в виде выпадающего вертикальноего меню в том же стиле, что и главное горизонтальное.
Без js, html можно подправить, все браузеры, кроме ie LE 6
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