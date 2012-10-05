Заверстать выпадающие меню

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок206 просмотров

Имеется сайт sct-lubricants.ru

К пункту "Продукция" добавилось два пункта меню (смотри прикрепленный файл).

Необходимо заверстать эти два пункта в виде выпадающего вертикальноего меню в том же стиле, что и главное горизонтальное.

Без js, html можно подправить, все браузеры, кроме ie LE 6

HTMLJavaScript
13 лет назад
t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Хорошие верстальщики нынче редкость. Сергей один из них.
7990=-\

Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка

    $10

    Собственно нужно сделать верстку дизайн в приложении. Фиксированная, валидно, кроссбраузерно Несколько моментов: - делать z-index (где это потребуется, а точно потребуется в отзывах, там над картинкой должен быть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Правка шаблона ДЛЕ

    Добрый день, нужны правки в шаблоне ДЛЕ, а именно поиграется с масштабом, так как он на разных мониторах отображается по разному. И мелкие детали. Сроки: максимально быстро. Оплата : ВебМани ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Psd в html + css

    $25

    Есть шаблон его надо нарезать и сверстать - одна страница Режем это - http://uafile.com.ua/get/48069/ Кроссбраузерность, DIVовая верстка.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простой макет - в Template CMS (или аналог)

    $100

    Добрый вечер. Требуется сделать очень простой сайт на очень простой CMS - сверстать макет (см. приложение), на основе макета - еще 5 страниц, и все это дело оперативно запустить. Верстка - "резина" + есть пару ...

    DrupalJavaScriptJoomlaMySQLWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать меню

    $100

    макет: tolkachev.biz/10/131.psd Выпадающее меню при наведении. Только Css (!) Резина по длине.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить готовый шаблон

    $50

    Здравствуйте! Есть готовый шаблон нужно изменить цвета в нем, через файл стилей CSS и заменить иконки на новые сответствующие новому цветовому решению шаблона. Шаблон темный почти черный) а ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка несложной страницы

    $30

    Здравствйте! Сейчас делается дизайн для страницы сбора конактов. Надо будет сверстать дизайн, до завра 15:00 по москве. Примерный макет в приложении. На странице должен быть: 1. Слайдер фоток ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта share.pluso.ru

    share.pluso.ru – инструмент для простого добавления на сайт и визуальной настройки виджетов крупнейших социальных и облачных сервисов. Необходимо протестировать и поправить верстку где необходимо. Браузеры: ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад