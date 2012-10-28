Изменить готовый шаблон

Здравствуйте!

Есть готовый шаблон нужно изменить цвета в нем, через файл стилей CSS и заменить иконки на новые сответствующие новому цветовому решению шаблона.

Шаблон темный почти черный) а нужен оранжевый или рассмотрю ваши варианты цветовых решений.

Все стили и иконки находятся в одной папке skin.

темный шаблон можно увидеть на демо сайте cms тут:

http://moneytop.ru/

шаблон старого решения например тут:

http://ka96.ru/