Изменить готовый шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок173 просмотра

Здравствуйте!

Есть готовый шаблон нужно изменить цвета в нем, через файл стилей CSS и заменить иконки на новые сответствующие новому цветовому решению шаблона.

Шаблон темный почти черный) а нужен оранжевый или рассмотрю ваши варианты цветовых решений.

Все стили и иконки находятся в одной папке skin.

темный шаблон можно увидеть на демо сайте cms тут:

http://moneytop.ru/

шаблон старого решения например тут:

http://ka96.ru/

CSS
13 лет назад
Chekus
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Не жалею, что выбрал в качестве исполнителя, Дениса! Ответственный, надежный и чуткий к желаниям заказчика фрилансер. Если вы точно знаете чего хотите даже в деталях, то работа будет выполнена быстро и качественно! Надеюсь и дальше сотрудничать с Денисом. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Идет на сотрудничество с легкостью. Прислушивается к дизайнерскому мнению. Оплата вовремя. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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